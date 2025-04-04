Balade contée La légende de la Vivre Rue Tannerie Couches

Balade contée La légende de la Vivre

Rue Tannerie Parking Place Hôtel de Ville Couches Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 10:30:00

fin : 2026-05-08 12:00:00

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24

Laissez-vous conter la légende de la Vivre à Couches.

Partez à la découverte de la Vivre, créature terrifiante qui autrefois fit régner la peur sur le village de Couches. Suivez la conteuse à travers les rues du village et laissez-vous entraîner dans cette légende, tout en faisant halte devant ses bâtiments remarquables.

Clémentine, conseillère en séjour à l’Office de Tourisme du Grand Autunois Morvan, vous accompagnera durant cette balade d’1h30.

Les Balades Contées ont lieu chaque vendredi à Couches et offrent aux petits comme aux grands l’occasion de découvrir le territoire et son histoire, guidés par le récit de la conteuse.

Plus qu’une visite, les Balades Contées sont un moment de partage et d’échange.

Informations pratiques

• Balade assurée à partir de 2 participants.

• Réservation obligatoire au minimum 2 heures avant le départ.

• Prévoir chaussures de marche, casquette, eau…

• Balade non adaptée aux personnes à mobilité réduite. .

Rue Tannerie Parking Place Hôtel de Ville Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38 welcome@autun-tourisme.com

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English : Balade contée La légende de la Vivre

L’événement Balade contée La légende de la Vivre Couches a été mis à jour le 2026-03-05 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II