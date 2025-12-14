Visite libre d’un Prieuré du XVe siècle, Prieuré Saint-Georges, Couches

Informations pratiques

Visite libre d’un Prieuré du XVe siècle 19 et 20 septembre Prieuré Saint-Georges Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Tourisme et Culture Autour du Couchois vous propose de visiter l’ancien Prieuré Saint Georges (aujourd’hui salle des fêtes). Les bénévoles de l’association seront présents pour vous accueillir et vous faire découvrir ce lieu chargé d’histoire et dont l’origine remonte au VIIIe siècle. Une présentation du patrimoine de Couches sera associée à cette visite.

Prieuré Saint-Georges 3 place de la République, 71490 Couches Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 11 39 63 02 Le monument se trouve au centre de Couches, à coté de la mairie | Accès par la D978 (Chalon sur Saône – Autun) et par la D1 (Nolay – Le Creusot).

L’association _**Tourisme et Culture Autour du Couchois**_ vous propose de visiter l’ancien Prieuré Saint Georges (aujourd’hui salle des fêtes). Les bénévoles de l’association seront présents pour et…

© Tourisme et Culture Autour du Couchois