Atelier numérique : comment ça marche, un dessin animé ?, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort

Informations pratiques

Atelier numérique : comment ça marche, un dessin animé ? Mercredi 23 septembre, 14h00 Médiathèque Assia Djebar Gironde

Gratuit – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00

Grâce aux tablettes graphiques, découvre les principes de l’animation et crée ton premier mini dessin animé !

Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 57 48 45 »}]

Apprendre l’animation sur ordinateur.

Service communication de Blanquefort