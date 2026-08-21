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Atelier numérique : comment ça marche, un dessin animé ?, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort

mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque Assia Djebar · Blanquefort

Atelier numérique : comment ça marche, un dessin animé ?, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Assia Djebar
Adresse
4 rue docteur Castéra
Ville
33290 Blanquefort
Département
Gironde
Tarif
Gratuit - sur inscription

Atelier numérique : comment ça marche, un dessin animé ? Mercredi 23 septembre, 14h00 Médiathèque Assia Djebar Gironde

Gratuit – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00

Grâce aux tablettes graphiques, découvre les principes de l’animation et crée ton premier mini dessin animé !

Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 57 48 45 »}]
Apprendre l’animation sur ordinateur.

Service communication de Blanquefort

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