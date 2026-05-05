Atelier numérique : créations poétiques, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice
Atelier numérique : créations poétiques, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice samedi 23 mai 2026.
Atelier numérique : créations poétiques Samedi 23 mai, 10h00 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00
Après un beau jeu d’exploration numérique à découvrir en groupe, vous pourrez créer vos propres oeuvres sur la nature en mélangeant des bribes de poésie pour en former de nouvelles.
Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.
Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médialudothèque :
Mardi : 14h00 – 18h30
Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30
Jeudi : 9h00 – 12h30
Vendredi : 14h00 – 18h30
Samedi : 9h00 – 12h30
Après un beau jeu d’exploration numérique à découvrir en groupe, vous pourrez créer vos propres oeuvres sur la nature en mélangeant des bribes de poésie pour en former de nouvelles. Poésié Jeu numérique
ONF.ca/Médialudothèque de Bourg Saint Maurice
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