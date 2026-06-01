Atelier numérique : Créer des images avec l’IA, Médiathèque de Fréhel, Fréhel

Atelier numérique : Créer des images avec l’IA Jeudi 25 juin, 14h00 Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T14:00:00+02:00 – 2026-06-25T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-25T14:00:00+02:00 – 2026-06-25T16:00:00+02:00

A destination des débutant·es ou des personnes curieuses, les ateliers numériques sont conçus pour vous accompagner dans l’utilisation des outils. Chaque semaine, un thème différent est proposé. Aujourd’hui le thème sera Créer des images avec l’IA

Vous pouvez apporter votre propre matériel ou utiliser celui de la médiathèque.

Pré-requis : savoir utiliser la souris et le clavier.

Jeudi 25 juin à 14h, à la médiathèque

Adultes – sur inscription au 02 96 41 51 12 ou à l’adresse

Médiathèque de Fréhel 3 place de la Grande Abbaye 22240 Fréhel Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0296415112 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-frehel.fr »}]

Atelier numérique