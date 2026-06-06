Artiste de nature Entrée de la Vallée de Diane Fréhel
Artiste de nature Entrée de la Vallée de Diane Fréhel mardi 28 juillet 2026.
Fréhel
Artiste de nature
Entrée de la Vallée de Diane Allée de Diane Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Atelier de création à partir d’éléments naturels.
Atelier de 4 à 6 ans qui dure 1h15, limité à 5 enfants. Sans les adultes .
Entrée de la Vallée de Diane Allée de Diane Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83
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English :
L’événement Artiste de nature Fréhel a été mis à jour le 2026-06-06 par Syndicat des Caps
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