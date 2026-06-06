Artiste de nature Entrée de la Vallée de Diane Fréhel mardi 28 juillet 2026.

Fréhel

Artiste de nature

Entrée de la Vallée de Diane Allée de Diane Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Atelier de création à partir d’éléments naturels.

Atelier de 4 à 6 ans qui dure 1h15, limité à 5 enfants. Sans les adultes .

Entrée de la Vallée de Diane Allée de Diane Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83

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English :

L’événement Artiste de nature Fréhel a été mis à jour le 2026-06-06 par Syndicat des Caps