Défi nature Entrée de la vallée de Diane Fréhel mardi 28 juillet 2026.

Fréhel

Défi nature

Entrée de la vallée de Diane Allée de Diane Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Les plantes et animaux qui nous entourent ont développés de fabuleuses compétences pour survivre. Venez les découvrir et vous y frotter ! Atelier sans adultes, de 7 à 10 ans, dure 1h15 .

Entrée de la vallée de Diane Allée de Diane Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83

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English :

L’événement Défi nature Fréhel a été mis à jour le 2026-06-06 par Syndicat des Caps