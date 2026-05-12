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Les Mardis de la Chapelle Contraste Quatuor de saxophones Fréhel

Les Mardis de la Chapelle Contraste Quatuor de saxophones Fréhel mardi 28 juillet 2026.

Adresse : Chapelle du Vieux-Bourg

Ville : 22240 Fréhel

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Fréhel

Les Mardis de la Chapelle Contraste Quatuor de saxophones

Chapelle du Vieux-Bourg Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 19:00:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Musiques Classiques et de films

Un émerveillement pour le public! Quatre Saxophonistes en harmonie Cécile Petit, Frédéric Vasseur, Denis Kowandy et Salvatore Pace
Histoire de découvrir les différents visages du saxophone classique, jazz, moderne, et contemporain …

Moins de 13 ans Gratuit Pas de réservation
Concerts en intérieur Chapelle Billetterie à 18h30   .

Chapelle du Vieux-Bourg Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 80 68 31 51 

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English :

L’événement Les Mardis de la Chapelle Contraste Quatuor de saxophones Fréhel a été mis à jour le 2026-05-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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