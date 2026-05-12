Fréhel

Les Mardis de la Chapelle Contraste Quatuor de saxophones

Chapelle du Vieux-Bourg Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Musiques Classiques et de films

Un émerveillement pour le public! Quatre Saxophonistes en harmonie Cécile Petit, Frédéric Vasseur, Denis Kowandy et Salvatore Pace

Histoire de découvrir les différents visages du saxophone classique, jazz, moderne, et contemporain …

Moins de 13 ans Gratuit Pas de réservation

Concerts en intérieur Chapelle Billetterie à 18h30 .

Chapelle du Vieux-Bourg Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 80 68 31 51

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English :

L’événement Les Mardis de la Chapelle Contraste Quatuor de saxophones Fréhel a été mis à jour le 2026-05-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme