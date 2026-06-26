Atelier numérique Excel Découvrir pas à pas Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Atelier numérique Excel Découvrir pas à pas Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre vendredi 21 août 2026.
Labouheyre
Atelier numérique Excel Découvrir pas à pas
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:00:00
fin : 2026-08-21 16:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Découverte et prise en main d’Excel pas à pas création de tableaux, formules de base…
+13ans, sur inscription
Découverte et prise en main d’Excel pas à pas création de tableaux, formules de base…
+13ans, sur inscription .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
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English : Atelier numérique Excel Découvrir pas à pas
Discover and Learn Excel Step by Step: Creating Tables, Basic Formulas…
Ages 13 and up, registration required
L’événement Atelier numérique Excel Découvrir pas à pas Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande
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