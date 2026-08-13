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Atelier numérique / Excel Découvrir pas à pas Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

jeudi 24 septembre 2026 · Médiathèque Jean-Louis Villenave · Labouheyre

Atelier numérique / Excel Découvrir pas à pas Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque Jean-Louis Villenave
Adresse
142 rue Marie Labeyrie
Ville
40210 Labouheyre
Département
Landes
Tarif

Labouheyre

Atelier numérique / Excel Découvrir pas à pas

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 14:00:00
fin : 2026-09-24 16:00:00

Date(s) :
2026-09-24

Intitulé Atelier numérique (Débutant) / Excel Découvrir pas à pas
Heure 14h-16h
Public +13ans
Descriptif Découverte et prise en main d’Excel pas à pas création de tableaux, formules de base…
Modalité Sur inscription
Intitulé Atelier numérique (Débutant) / Excel Découvrir pas à pas
Heure 14h-16h
Public +13ans
Descriptif Découverte et prise en main d’Excel pas à pas création de tableaux, formules de base…
Modalité Sur inscription   .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54  mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Atelier numérique / Excel Découvrir pas à pas

Title: Digital Workshop (Beginner) / Excel: Step-by-Step Introduction
Time: 2:00 p.m.–4:00 p.m.
Audience: Ages 13 and up
Description: A step-by-step introduction to Excel: creating spreadsheets, basic formulas, and more.
Format: By registration

L’événement Atelier numérique / Excel Découvrir pas à pas Labouheyre a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Cœur Haute Lande

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