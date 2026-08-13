Atelier numérique / Excel Découvrir pas à pas Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
jeudi 24 septembre 2026 · Médiathèque Jean-Louis Villenave · Labouheyre
Informations pratiques
Labouheyre
Atelier numérique / Excel Découvrir pas à pas
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 14:00:00
fin : 2026-09-24 16:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Intitulé Atelier numérique (Débutant) / Excel Découvrir pas à pas
Heure 14h-16h
Public +13ans
Descriptif Découverte et prise en main d’Excel pas à pas création de tableaux, formules de base…
Modalité Sur inscription
Intitulé Atelier numérique (Débutant) / Excel Découvrir pas à pas
Heure 14h-16h
Public +13ans
Descriptif Découverte et prise en main d’Excel pas à pas création de tableaux, formules de base…
Modalité Sur inscription .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
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English : Atelier numérique / Excel Découvrir pas à pas
Title: Digital Workshop (Beginner) / Excel: Step-by-Step Introduction
Time: 2:00 p.m.–4:00 p.m.
Audience: Ages 13 and up
Description: A step-by-step introduction to Excel: creating spreadsheets, basic formulas, and more.
Format: By registration
L’événement Atelier numérique / Excel Découvrir pas à pas Labouheyre a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Cœur Haute Lande
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