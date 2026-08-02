Atelier numérique Open source, comment sortir des GAFAM ? Espace France services Étang-sur-Arroux

Informations pratiques

Étang-sur-Arroux

Atelier numérique Open source, comment sortir des GAFAM ?

Espace France services 2B Rue d’Autun Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 17:00:00

fin : 2026-11-17 19:00:00

Date(s) :

2026-11-17

Et si vous découvriez des alternatives aux services des GAFAM ? (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft)

Navigateur, moteur de recherche, messagerie, bureautique… Explorez des outils libres, respectueux de votre vie privée et simples à utiliser au quotidien. .

Espace France services 2B Rue d’Autun Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier numérique Open source, comment sortir des GAFAM ?

L’événement Atelier numérique Open source, comment sortir des GAFAM ? Étang-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-08-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)