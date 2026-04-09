Atelier numérique : Whatsapp Maison de quartier La Bellangerais Rennes
Atelier numérique : Whatsapp Maison de quartier La Bellangerais Rennes mercredi 22 avril 2026.
Atelier numérique : Whatsapp Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 22 avril, 14h30 Ille-et-Vilaine
Dans cet atelier, vous apprendrez à vous servir de l’application Whatsapp : appel vidéo, ajout de contact, envoi et téléchargement de photos, etc.
Dans cet atelier, vous apprendrez à vous servir de l’application Whatsapp : appel vidéo, ajout de contact, envoi et téléchargement de photos, etc.
Mercredi 22 AVRIL 2026 de 14H30 à 16H30
Maison de Quartier Bellangerais
️Gratuit
Sur inscription à l’accueil ou au 02 99 27 21 10
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-22T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-22T16:00:00.000+02:00
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0299272110
Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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