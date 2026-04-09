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Atelier numérique : Whatsapp Maison de quartier La Bellangerais Rennes

Atelier numérique : Whatsapp Maison de quartier La Bellangerais Rennes

Atelier numérique : Whatsapp Maison de quartier La Bellangerais Rennes mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Maison de quartier La Bellangerais

Adresse : 5 rue du Morbihan 35700 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Atelier numérique : Whatsapp Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 22 avril, 14h30 Ille-et-Vilaine

Dans cet atelier, vous apprendrez à vous servir de l’application Whatsapp : appel vidéo, ajout de contact, envoi et téléchargement de photos, etc.

Dans cet atelier, vous apprendrez à vous servir de l’application Whatsapp : appel vidéo, ajout de contact, envoi et téléchargement de photos, etc.

Mercredi 22 AVRIL 2026 de 14H30 à 16H30
Maison de Quartier Bellangerais
️Gratuit
Sur inscription à l’accueil ou au 02 99 27 21 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-22T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-22T16:00:00.000+02:00

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 0299272110

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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