Atelier numérique : Whatsapp Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 22 avril, 14h30 Ille-et-Vilaine

Dans cet atelier, vous apprendrez à vous servir de l’application Whatsapp : appel vidéo, ajout de contact, envoi et téléchargement de photos, etc.

Dans cet atelier, vous apprendrez à vous servir de l’application Whatsapp : appel vidéo, ajout de contact, envoi et téléchargement de photos, etc.

Mercredi 22 AVRIL 2026 de 14H30 à 16H30

Maison de Quartier Bellangerais

️Gratuit

Sur inscription à l’accueil ou au 02 99 27 21 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-22T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-22T16:00:00.000+02:00

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0299272110

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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