Servian

ATELIER OISEAUX À PARTIR DE 7 ANS

13, Place du Marché Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Découvrez l’Atelier Oiseaux, un atelier ludique et pédagogique pour éveiller la créativité des enfants tout en s’amusant !

Venez découvrir l’ Atelier Oiseaux , un atelier créatif sur le thème des oiseaux, qui propose de découvrir différentes techniques pour fabriquer de belles créations colorées et originales. Un moment ludique et pédagogique qui permettra à vos enfants de laisser libre cours à leur imagination. A partir de 7 ans, sur inscription. .

13, Place du Marché Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 19 07 bibliotheque@ville-servian.fr

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English : ATELIER OISEAUX À PARTIR DE 7 ANS

Discover the Atelier Oiseaux, a fun and educational workshop designed to awaken children’s creativity while having fun!

L’événement ATELIER OISEAUX À PARTIR DE 7 ANS Servian a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34