Atelier « Opération liberté : décode, transmets et créé ! », Centre d’études et Musée Edmond Michelet, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Atelier « Opération liberté : décode, transmets et créé ! » Dimanche 20 septembre, 16h30 Centre d’études et Musée Edmond Michelet Corrèze

Gratuit. Sur réservation. Dans la limite de 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Prêt à relever le défi ?

Tu as 1h30 pour intercepter des messages radio secrets, casser des codes mystères et faire éclater les couleurs de la liberté sur ton affiche !

Centre d’études et Musée Edmond Michelet 4 Rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555740608 http://museemichelet.brive.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 74 06 08 »}] Parking public à proximité.

Prêt à relever le défi ?

Libération © Coll. musée Michelet, n° inv.001.131.58