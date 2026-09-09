Atelier « Opération liberté : décode, transmets et créé ! », Centre d’études et Musée Edmond Michelet, Brive-la-Gaillarde
dimanche 20 septembre 2026 · Centre d'études et Musée Edmond Michelet · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Atelier « Opération liberté : décode, transmets et créé ! » Dimanche 20 septembre, 16h30 Centre d’études et Musée Edmond Michelet Corrèze
Gratuit. Sur réservation. Dans la limite de 10 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Prêt à relever le défi ?
Tu as 1h30 pour intercepter des messages radio secrets, casser des codes mystères et faire éclater les couleurs de la liberté sur ton affiche !
Centre d’études et Musée Edmond Michelet 4 Rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555740608 http://museemichelet.brive.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 74 06 08 »}] Parking public à proximité.
Prêt à relever le défi ?
Libération © Coll. musée Michelet, n° inv.001.131.58
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