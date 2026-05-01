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Atelier origami au printemps Bibliothèque Municipale Charpey

Atelier origami au printemps Bibliothèque Municipale Charpey vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Municipale

Adresse : 16 chemin de La Poterne

Ville : 26300 Charpey

Département : Drôme

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Charpey

Atelier origami au printemps

Bibliothèque Municipale 16 chemin de La Poterne Charpey Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 14:00:00
fin : 2026-05-22 16:00:00

Date(s) :
2026-05-22

L’équipe de la bibliothèque vous invite pour un atelier d’origami sur le thème du printemps, venez nombreux !
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Bibliothèque Municipale 16 chemin de La Poterne Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   bibliotheque.charpey@free.fr

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English :

The library team invites you to an origami workshop on the theme of spring. Come one, come all!

L’événement Atelier origami au printemps Charpey a été mis à jour le 2026-05-03 par Valence Romans Tourisme

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