Atelier origami au printemps Bibliothèque Municipale Charpey
Atelier origami au printemps Bibliothèque Municipale Charpey vendredi 22 mai 2026.
Charpey
Atelier origami au printemps
Bibliothèque Municipale 16 chemin de La Poterne Charpey Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 14:00:00
fin : 2026-05-22 16:00:00
Date(s) :
2026-05-22
L’équipe de la bibliothèque vous invite pour un atelier d’origami sur le thème du printemps, venez nombreux !
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Bibliothèque Municipale 16 chemin de La Poterne Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bibliotheque.charpey@free.fr
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English :
The library team invites you to an origami workshop on the theme of spring. Come one, come all!
L’événement Atelier origami au printemps Charpey a été mis à jour le 2026-05-03 par Valence Romans Tourisme