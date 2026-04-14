Les folles journées du rire de Charpey ancienne école de Saint didier de Charpey Charpey
Les folles journées du rire de Charpey ancienne école de Saint didier de Charpey Charpey vendredi 8 mai 2026.
Charpey
Les folles journées du rire de Charpey
ancienne école de Saint didier de Charpey Comptoir de la drôme Charpey Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-08
4 spectacles cirque, théâtre clown, clôture avec une soirée dj clown
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ancienne école de Saint didier de Charpey Comptoir de la drôme Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 38 67 06
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English :
4 circus shows, clown theater, closing with a dj clown party
L’événement Les folles journées du rire de Charpey Charpey a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme