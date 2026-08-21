Informations pratiques

La Crèche

Atelier origami Médiathèque La Ronde des mots

1 Rue des Écoles La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-13 14:30:00

fin : 2027-01-13 16:30:00

Date(s) :

2027-01-13

Dès 8 ans

Accès libre .

1 Rue des Écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09 mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr

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English : Atelier origami Médiathèque La Ronde des mots

L’événement Atelier origami Médiathèque La Ronde des mots La Crèche a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Haut Val De Sèvre