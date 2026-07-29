Rock Barbecue Soirée Concert La Crèche
samedi 5 septembre 2026 · La Crèche
Informations pratiques
La Crèche
Rock Barbecue Soirée Concert
33 Chemin de Fontarabie Boisragon La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Venez découvrir la soirée concert Rock Barbecue par les drôles de boisragon.
A l’affiche
– Souls in Touch
– Les Daronnes
– Psyckogen
Tarif et inscription par helloasso avant le 23/08/2026. .
33 Chemin de Fontarabie Boisragon La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 39 87 03 lesdrolesdeboisragon@gmail.com
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English : Rock Barbecue Soirée Concert
L’événement Rock Barbecue Soirée Concert La Crèche a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Haut Val De Sèvre
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