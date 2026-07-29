Informations pratiques

La Crèche

Rock Barbecue Soirée Concert

33 Chemin de Fontarabie Boisragon La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 19:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Venez découvrir la soirée concert Rock Barbecue par les drôles de boisragon.

A l’affiche

– Souls in Touch

– Les Daronnes

– Psyckogen

Tarif et inscription par helloasso avant le 23/08/2026. .

33 Chemin de Fontarabie Boisragon La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 39 87 03 lesdrolesdeboisragon@gmail.com

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English : Rock Barbecue Soirée Concert

L’événement Rock Barbecue Soirée Concert La Crèche a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Haut Val De Sèvre