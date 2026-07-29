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AGENDA · La Crèche

Rock Barbecue Soirée Concert La Crèche

samedi 5 septembre 2026 · La Crèche

Rock Barbecue Soirée Concert La Crèche

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
33 Chemin de Fontarabie Boisragon
Ville
79260 La Crèche
Département
Deux-Sèvres
Tarif

La Crèche

Rock Barbecue Soirée Concert

33 Chemin de Fontarabie Boisragon La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Venez découvrir la soirée concert Rock Barbecue par les drôles de boisragon.

A l’affiche
– Souls in Touch
– Les Daronnes
– Psyckogen

Tarif et inscription par helloasso avant le 23/08/2026.   .

33 Chemin de Fontarabie Boisragon La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 39 87 03  lesdrolesdeboisragon@gmail.com

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English : Rock Barbecue Soirée Concert

L’événement Rock Barbecue Soirée Concert La Crèche a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Haut Val De Sèvre

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