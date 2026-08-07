Soirée concert latino Guinguette Le Berceau La Crèche
samedi 22 août 2026 · La Crèche
Informations pratiques
La Crèche
Soirée concert latino Guinguette Le Berceau
20 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Vivez une soirée concert inoubliable à la Guinguette Le Berceau !
Dès 15h, venez en famille ou entre amis participez à un atelier récup et redonnez vie à de vieux objets.
De 18h à minuit, plongez dans une ambiance conviviale et festive en profitant d’un DJ set latino qui fera vibrer vos soirées d’été. Musique, bonne humeur et convivialité seront au rendez-vous pour vous faire passer un moment unique en plein air.
Au programme
– Planches apéro gourmandes à partager
– Boissons fraîches pour accompagner la soirée .
20 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 40 76 99 contact.leberceau@nebulae.co
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English : Soirée concert latino Guinguette Le Berceau
L’événement Soirée concert latino Guinguette Le Berceau La Crèche a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Haut Val De Sèvre
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