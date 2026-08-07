UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Crèche

Soirée concert latino Guinguette Le Berceau La Crèche

samedi 22 août 2026 · La Crèche

Soirée concert latino Guinguette Le Berceau La Crèche

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
20 Avenue de Paris
Ville
79260 La Crèche
Département
Deux-Sèvres
Tarif

La Crèche

Soirée concert latino Guinguette Le Berceau

20 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Vivez une soirée concert inoubliable à la Guinguette Le Berceau !

Dès 15h, venez en famille ou entre amis participez à un atelier récup et redonnez vie à de vieux objets.

De 18h à minuit, plongez dans une ambiance conviviale et festive en profitant d’un DJ set latino qui fera vibrer vos soirées d’été. Musique, bonne humeur et convivialité seront au rendez-vous pour vous faire passer un moment unique en plein air.

Au programme
– Planches apéro gourmandes à partager
– Boissons fraîches pour accompagner la soirée   .

20 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 40 76 99  contact.leberceau@nebulae.co

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée concert latino Guinguette Le Berceau

L’événement Soirée concert latino Guinguette Le Berceau La Crèche a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Haut Val De Sèvre

À voir aussi à La Crèche (Deux-Sèvres)