Informations pratiques

La Crèche

Soirée concert latino Guinguette Le Berceau

20 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 15:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Vivez une soirée concert inoubliable à la Guinguette Le Berceau !

Dès 15h, venez en famille ou entre amis participez à un atelier récup et redonnez vie à de vieux objets.

De 18h à minuit, plongez dans une ambiance conviviale et festive en profitant d’un DJ set latino qui fera vibrer vos soirées d’été. Musique, bonne humeur et convivialité seront au rendez-vous pour vous faire passer un moment unique en plein air.

Au programme

– Planches apéro gourmandes à partager

– Boissons fraîches pour accompagner la soirée .

20 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 40 76 99 contact.leberceau@nebulae.co

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English : Soirée concert latino Guinguette Le Berceau

L’événement Soirée concert latino Guinguette Le Berceau La Crèche a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Haut Val De Sèvre