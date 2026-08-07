Soirée concert & stage de danse Guinguette Le Berceau La Crèche
samedi 8 août 2026 · La Crèche
Informations pratiques
La Crèche
Soirée concert & stage de danse Guinguette Le Berceau
20 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Embarquez pour une soirée musicale à la Guinguette Le Berceau !
Dès 14h, participez à un stage de danse africaine et vibrez au rythme du Sénégal. Les festivités se poursuivent en soirée avec un concert !
Au programme
– Sélection musicale éclectique
– Ambiance chaleureuse et festive
– Planches apéro et boissons pour accompagner le voyage
– Danses, découvertes et convivialité au rendez-vous .
20 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 40 76 99 contact.leberceau@nebulae.co
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English : Soirée concert & stage de danse Guinguette Le Berceau
L’événement Soirée concert & stage de danse Guinguette Le Berceau La Crèche a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Haut Val De Sèvre
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