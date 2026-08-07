Soirée Musique Tour du Monde Guinguette Le Berceau La Crèche
vendredi 7 août 2026 · La Crèche
Informations pratiques
La Crèche
Soirée Musique Tour du Monde Guinguette Le Berceau
20 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Embarquez pour une soirée musicale aux quatre coins du monde à la Guinguette Le Berceau !
Dès 19h, laissez-vous transporter par les sons d’ailleurs tout droit venus du Sénégal. Une véritable escapade musicale sans passeport, à vivre au bord de l’eau, un verre à la main.
Au programme
– Sélection musicale éclectique aux couleurs du monde
– Ambiance chaleureuse et festive
– Planches apéro et boissons pour accompagner le voyage
– Danses, découvertes et convivialité au rendez-vous .
20 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 40 76 99 contact.leberceau@nebulae.co
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English : Soirée Musique Tour du Monde Guinguette Le Berceau
L’événement Soirée Musique Tour du Monde Guinguette Le Berceau La Crèche a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Haut Val De Sèvre
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