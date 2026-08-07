Informations pratiques

La Crèche

Soirée Musique Tour du Monde Guinguette Le Berceau

20 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Embarquez pour une soirée musicale aux quatre coins du monde à la Guinguette Le Berceau !

Dès 19h, laissez-vous transporter par les sons d’ailleurs tout droit venus du Sénégal. Une véritable escapade musicale sans passeport, à vivre au bord de l’eau, un verre à la main.

Au programme

– Sélection musicale éclectique aux couleurs du monde

– Ambiance chaleureuse et festive

– Planches apéro et boissons pour accompagner le voyage

– Danses, découvertes et convivialité au rendez-vous .

20 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 40 76 99 contact.leberceau@nebulae.co

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English : Soirée Musique Tour du Monde Guinguette Le Berceau

L’événement Soirée Musique Tour du Monde Guinguette Le Berceau La Crèche a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Haut Val De Sèvre