UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Crèche

Soirée Musique Tour du Monde Guinguette Le Berceau La Crèche

vendredi 7 août 2026 · La Crèche

Soirée Musique Tour du Monde Guinguette Le Berceau La Crèche

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
20 Avenue de Paris
Ville
79260 La Crèche
Département
Deux-Sèvres
Tarif

La Crèche

Soirée Musique Tour du Monde Guinguette Le Berceau

20 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Embarquez pour une soirée musicale aux quatre coins du monde à la Guinguette Le Berceau !

Dès 19h, laissez-vous transporter par les sons d’ailleurs tout droit venus du Sénégal. Une véritable escapade musicale sans passeport, à vivre au bord de l’eau, un verre à la main.

Au programme
– Sélection musicale éclectique aux couleurs du monde
– Ambiance chaleureuse et festive
– Planches apéro et boissons pour accompagner le voyage
– Danses, découvertes et convivialité au rendez-vous   .

20 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 40 76 99  contact.leberceau@nebulae.co

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Musique Tour du Monde Guinguette Le Berceau

L’événement Soirée Musique Tour du Monde Guinguette Le Berceau La Crèche a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Haut Val De Sèvre

À voir aussi à La Crèche (Deux-Sèvres)