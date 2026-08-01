Informations pratiques

La Crèche

Soirée Blindtest Guinguette Le Berceau

20 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

La Guinguette Le Berceau vous donne rendez-vous pour une grande soirée blindtest !

Dès 19h, venez partager un moment convivial et tester vos connaissances musicales à l’occasion de cette soirée blindtest.

Au programme

– Blindtest ouvert à toutes et tous

– Jeux et surprises

– Planches apéro à partager

– Boissons fraîches pour se désaltérer entre deux refrains

Que vous veniez pour chanter ou pour applaudir les autres, une chose est sûre la bonne humeur sera au rendez-vous ! .

20 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 40 76 99 contact.leberceau@nebulae.co

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English : Soirée Blindtest Guinguette Le Berceau

L’événement Soirée Blindtest Guinguette Le Berceau La Crèche a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Haut Val De Sèvre