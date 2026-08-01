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AGENDA · La Crèche

Soirée Blindtest Guinguette Le Berceau La Crèche

vendredi 21 août 2026 · La Crèche

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
20 Avenue de Paris
Ville
79260 La Crèche
Département
Deux-Sèvres
Tarif

La Crèche

Soirée Blindtest Guinguette Le Berceau

20 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :
2026-08-21

La Guinguette Le Berceau vous donne rendez-vous pour une grande soirée blindtest !

Dès 19h, venez partager un moment convivial et tester vos connaissances musicales à l’occasion de cette soirée blindtest.

Au programme

– Blindtest ouvert à toutes et tous
– Jeux et surprises
– Planches apéro à partager
– Boissons fraîches pour se désaltérer entre deux refrains

Que vous veniez pour chanter ou pour applaudir les autres, une chose est sûre la bonne humeur sera au rendez-vous !   .

20 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 40 76 99  contact.leberceau@nebulae.co

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English : Soirée Blindtest Guinguette Le Berceau

L’événement Soirée Blindtest Guinguette Le Berceau La Crèche a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Haut Val De Sèvre

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