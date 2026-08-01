Informations pratiques

La Crèche

Soirée Cosplay Guinguette Le Berceau

20 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-08-15 23:30:00

Date(s) :

2026-08-15

La Guinguette Le Berceau vous donne rendez-vous pour sa soirée cosplay ! Mettez-vous dans la peau de vos personnages préférés, vêtissez votre plus beau déguisement, et venez partager un moment convivial entre amis ou en famille.

Au programme

– Blindtest ouvert à toutes et tous

– Défilé

– Karaoké

– Planches apéro à partager

– Boissons fraîches pour se désaltérer .

20 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 40 76 99 contact.leberceau@nebulae.co

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English : Soirée Cosplay Guinguette Le Berceau

L’événement Soirée Cosplay Guinguette Le Berceau La Crèche a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Haut Val De Sèvre