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AGENDA · La Crèche

Soirée Cosplay Guinguette Le Berceau La Crèche

samedi 15 août 2026 · La Crèche

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
20 Avenue de Paris
Ville
79260 La Crèche
Département
Deux-Sèvres
Tarif

La Crèche

Soirée Cosplay Guinguette Le Berceau

20 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15 23:30:00

Date(s) :
2026-08-15

La Guinguette Le Berceau vous donne rendez-vous pour sa soirée cosplay ! Mettez-vous dans la peau de vos personnages préférés, vêtissez votre plus beau déguisement, et venez partager un moment convivial entre amis ou en famille.

Au programme

– Blindtest ouvert à toutes et tous
– Défilé
– Karaoké
– Planches apéro à partager
– Boissons fraîches pour se désaltérer   .

20 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 40 76 99  contact.leberceau@nebulae.co

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English : Soirée Cosplay Guinguette Le Berceau

L’événement Soirée Cosplay Guinguette Le Berceau La Crèche a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Haut Val De Sèvre

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