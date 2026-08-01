Soirée Cosplay Guinguette Le Berceau La Crèche
samedi 15 août 2026 · La Crèche
Informations pratiques
La Crèche
Soirée Cosplay Guinguette Le Berceau
20 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15 23:30:00
Date(s) :
2026-08-15
La Guinguette Le Berceau vous donne rendez-vous pour sa soirée cosplay ! Mettez-vous dans la peau de vos personnages préférés, vêtissez votre plus beau déguisement, et venez partager un moment convivial entre amis ou en famille.
Au programme
– Blindtest ouvert à toutes et tous
– Défilé
– Karaoké
– Planches apéro à partager
– Boissons fraîches pour se désaltérer .
20 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 40 76 99 contact.leberceau@nebulae.co
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English : Soirée Cosplay Guinguette Le Berceau
L’événement Soirée Cosplay Guinguette Le Berceau La Crèche a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Haut Val De Sèvre
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