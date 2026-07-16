Journées du Patrimoine Exposition sur l’architecture civile de l’avenue de Paris La Crèche
vendredi 18 septembre 2026 · La Crèche
Informations pratiques
La Crèche
Journées du Patrimoine Exposition sur l’architecture civile de l’avenue de Paris
99 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 08:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
Soucieux de moderniser le royaume grâce à de nouvelles voies de communication, Louis XV fait aménager la route royale reliant Poitiers à La Rochelle. Tracée à l’écart des villages de Breloux et de Chavagné, cette voie marque pourtant un tournant majeur dans l’histoire locale, en unifiant progressivement les deux communes autour de son axe. L’urbanisation de l’avenue de Paris débute timidement au XVIIIe siècle, puis s’intensifie au XIXe siècle avec l’arrivée du chemin de fer en 1856. L’essor économique qui s’ensuit favorise alors la construction de belles demeures, au styles architecturaux caractéristiques de leur époque.
GRATUIT / Tout public .
99 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 15 17 51 culture@ville-lacreche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine Exposition sur l’architecture civile de l’avenue de Paris
L’événement Journées du Patrimoine Exposition sur l’architecture civile de l’avenue de Paris La Crèche a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Haut Val De Sèvre
À voir aussi à La Crèche (Deux-Sèvres)
- Festival Traverse la vie est un alphabet dans le désordre nathalie léone Jardin de la Mairie La Crèche 19 juillet 2026
- Festival Traverse Le roi lear, drame joyeux Jeanne Ferron La Crèche 19 juillet 2026
- Sieste musicale La Crèche 22 juillet 2026
- Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages Place du Champ de Foire La Crèche 22 juillet 2026
- Grande bulle à histoires La Crèche 29 juillet 2026