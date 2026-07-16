Informations pratiques

La Crèche

Journées du Patrimoine Exposition sur l’architecture civile de l’avenue de Paris

99 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 08:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Soucieux de moderniser le royaume grâce à de nouvelles voies de communication, Louis XV fait aménager la route royale reliant Poitiers à La Rochelle. Tracée à l’écart des villages de Breloux et de Chavagné, cette voie marque pourtant un tournant majeur dans l’histoire locale, en unifiant progressivement les deux communes autour de son axe. L’urbanisation de l’avenue de Paris débute timidement au XVIIIe siècle, puis s’intensifie au XIXe siècle avec l’arrivée du chemin de fer en 1856. L’essor économique qui s’ensuit favorise alors la construction de belles demeures, au styles architecturaux caractéristiques de leur époque.

GRATUIT / Tout public .

99 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 15 17 51 culture@ville-lacreche.fr

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English : Journées du Patrimoine Exposition sur l’architecture civile de l’avenue de Paris

L’événement Journées du Patrimoine Exposition sur l’architecture civile de l’avenue de Paris La Crèche a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Haut Val De Sèvre