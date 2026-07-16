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Journées du Patrimoine Exposition sur l’architecture civile de l’avenue de Paris La Crèche

vendredi 18 septembre 2026 · La Crèche

Journées du Patrimoine Exposition sur l’architecture civile de l’avenue de Paris La Crèche

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
99 Avenue de Paris
Ville
79260 La Crèche
Département
Deux-Sèvres
Tarif

La Crèche

Journées du Patrimoine Exposition sur l’architecture civile de l’avenue de Paris

99 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 08:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Soucieux de moderniser le royaume grâce à de nouvelles voies de communication, Louis XV fait aménager la route royale reliant Poitiers à La Rochelle. Tracée à l’écart des villages de Breloux et de Chavagné, cette voie marque pourtant un tournant majeur dans l’histoire locale, en unifiant progressivement les deux communes autour de son axe. L’urbanisation de l’avenue de Paris débute timidement au XVIIIe siècle, puis s’intensifie au XIXe siècle avec l’arrivée du chemin de fer en 1856. L’essor économique qui s’ensuit favorise alors la construction de belles demeures, au styles architecturaux caractéristiques de leur époque.

GRATUIT / Tout public   .

99 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 15 17 51  culture@ville-lacreche.fr

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English : Journées du Patrimoine Exposition sur l’architecture civile de l’avenue de Paris

L’événement Journées du Patrimoine Exposition sur l’architecture civile de l’avenue de Paris La Crèche a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Haut Val De Sèvre

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