Informations pratiques

La Crèche

Soirée Karaoké Guinguette Le Berceau

20 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 23:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Préparez vos plus belles voix la Guinguette Le Berceau vous donne rendez-vous pour une soirée karaoké inoubliable !

Dès 19h, venez chanter, rire, et partager un moment convivial dans l’ambiance festive de la guinguette. Que vous soyez diva du dimanche, rocker dans l’âme ou amateur de tubes des années 80, cette soirée est faite pour vous !

Au programme

– Karaoké ouvert à toutes et tous

– Jeux et surprises

– Planches apéro à partager

– Boissons fraîches pour se désaltérer entre deux refrains

Que vous veniez pour chanter ou pour applaudir les autres, une chose est sûre la bonne humeur sera au rendez-vous ! .

20 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 40 76 99 contact.leberceau@nebulae.co

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Karaoké Guinguette Le Berceau

L’événement Soirée Karaoké Guinguette Le Berceau La Crèche a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Haut Val De Sèvre