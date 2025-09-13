Atelier origami-mobile marin Port de La Turballe La Turballe
Atelier origami-mobile marin Port de La Turballe La Turballe samedi 4 avril 2026.
Atelier origami-mobile marin
Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-04-11 15:30:00
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02
Découvrez l’origami, cet art du pliage de papier japonais et fabriquez votre mobile marin personnalisé.
Concentration, sourires et créativité sont au rendez-vous pour une belle décoration à accrocher chez vous !
Un atelier réservé aux enfants à partir de 7 ans.
Atelier ne nécessitant pas d’accompagnateur. .
Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
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English :
L’événement Atelier origami-mobile marin La Turballe a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT44