Atelier origami-mobile marin Port de La Turballe La Turballe

Atelier origami-mobile marin

Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-11 15:30:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02

Découvrez l’origami, cet art du pliage de papier japonais et fabriquez votre mobile marin personnalisé.

Concentration, sourires et créativité sont au rendez-vous pour une belle décoration à accrocher chez vous !

Un atelier réservé aux enfants à partir de 7 ans.

Atelier ne nécessitant pas d’accompagnateur. .

Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Atelier origami-mobile marin La Turballe a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT44