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AGENDA · Ribérac

Atelier Origami Ribérac

samedi 12 septembre 2026 · Ribérac

Atelier Origami Ribérac

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
13 Place du Général de Gaulle
Ville
24600 Ribérac
Département
Dordogne
Tarif

Ribérac

Atelier Origami

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12 2026-09-26

Atelier origami avec Lilaï dès 7ans
Atelier origami avec Lilaï dès 7ans   .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20 

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English : Atelier Origami

Origami workshop with Lilaï from age 7

L’événement Atelier Origami Ribérac a été mis à jour le 2026-08-19 par Val de Dronne

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