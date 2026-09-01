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Atelier Quilling Médiathèque Jean Roux Ribérac

mardi 15 septembre 2026 · Médiathèque Jean Roux · Ribérac

Atelier Quilling Médiathèque Jean Roux Ribérac

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque Jean Roux
Adresse
13 Place du Général de Gaulle
Ville
24600 Ribérac
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Ribérac

Atelier Quilling

Médiathèque Jean Roux 13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 15:00:00
fin : 2026-09-15

Date(s) :
2026-09-15

Le Quilling, également appelé paperolle ou papier roulé, peut se décrire comme un artisanat. Cet art très ancien consiste à réaliser des décors confectionnés à l’aide d’étroites bandelettes de papiers, enroulées sur elles-mêmes.

Atelier avec Catherine
Pour Adultes, 3h, sur réservation Gratuit
Le Quilling, également appelé paperolle ou papier roulé, peut se décrire comme un artisanat. Cet art très ancien consiste à réaliser des décors confectionnés à l’aide d’étroites bandelettes de papiers, enroulées sur elles-mêmes.

Atelier avec Catherine
Pour Adultes, 3h, sur réservation Gratuit   .

Médiathèque Jean Roux 13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20 

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English : Atelier Quilling

Quilling, also known as paper rolling, can be described as a craft. This ancient art involves creating decorations using narrow strips of paper that are rolled up on themselves.

Workshop with Catherine
For Adults, 3 hours, by reservation Free

L’événement Atelier Quilling Ribérac a été mis à jour le 2026-08-19 par Val de Dronne

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