Atelier Quilling Médiathèque Jean Roux Ribérac

Informations pratiques

Ribérac

Atelier Quilling

Médiathèque Jean Roux 13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 15:00:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Le Quilling, également appelé paperolle ou papier roulé, peut se décrire comme un artisanat. Cet art très ancien consiste à réaliser des décors confectionnés à l’aide d’étroites bandelettes de papiers, enroulées sur elles-mêmes.

Atelier avec Catherine

Pour Adultes, 3h, sur réservation Gratuit

Le Quilling, également appelé paperolle ou papier roulé, peut se décrire comme un artisanat. Cet art très ancien consiste à réaliser des décors confectionnés à l’aide d’étroites bandelettes de papiers, enroulées sur elles-mêmes.

Atelier avec Catherine

Pour Adultes, 3h, sur réservation Gratuit .

Médiathèque Jean Roux 13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

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English : Atelier Quilling

Quilling, also known as paper rolling, can be described as a craft. This ancient art involves creating decorations using narrow strips of paper that are rolled up on themselves.

Workshop with Catherine

For Adults, 3 hours, by reservation Free

L’événement Atelier Quilling Ribérac a été mis à jour le 2026-08-19 par Val de Dronne