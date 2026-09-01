Atelier Quilling Médiathèque Jean Roux Ribérac
mardi 15 septembre 2026 · Médiathèque Jean Roux · Ribérac
Informations pratiques
Ribérac
Atelier Quilling
Médiathèque Jean Roux 13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 15:00:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Le Quilling, également appelé paperolle ou papier roulé, peut se décrire comme un artisanat. Cet art très ancien consiste à réaliser des décors confectionnés à l’aide d’étroites bandelettes de papiers, enroulées sur elles-mêmes.
Atelier avec Catherine
Pour Adultes, 3h, sur réservation Gratuit
Le Quilling, également appelé paperolle ou papier roulé, peut se décrire comme un artisanat. Cet art très ancien consiste à réaliser des décors confectionnés à l’aide d’étroites bandelettes de papiers, enroulées sur elles-mêmes.
Atelier avec Catherine
Pour Adultes, 3h, sur réservation Gratuit .
Médiathèque Jean Roux 13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
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English : Atelier Quilling
Quilling, also known as paper rolling, can be described as a craft. This ancient art involves creating decorations using narrow strips of paper that are rolled up on themselves.
Workshop with Catherine
For Adults, 3 hours, by reservation Free
L’événement Atelier Quilling Ribérac a été mis à jour le 2026-08-19 par Val de Dronne
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