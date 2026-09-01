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AGENDA · Ribérac

Café des seniors Ribérac

mardi 22 septembre 2026 · Ribérac

Café des seniors Ribérac

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
13 Place du Général de Gaulle
Ville
24600 Ribérac
Département
Dordogne
Tarif

Ribérac

Café des seniors

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 14:30:00
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-22

Café des séniors avec Cassiopea (gratuit, sur réservation auprès de Cassiopea)
Café des séniors avec Cassiopea (gratuit, sur réservation auprès de Cassiopea)   .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 40 

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English : Café des seniors

Coffee for Seniors with Cassiopea (free, by reservation with Cassiopea)

L’événement Café des seniors Ribérac a été mis à jour le 2026-08-19 par Val de Dronne

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