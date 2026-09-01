Café des seniors Ribérac
mardi 22 septembre 2026 · Ribérac
Informations pratiques
Ribérac
Café des seniors
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 14:30:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Café des séniors avec Cassiopea (gratuit, sur réservation auprès de Cassiopea)
Café des séniors avec Cassiopea (gratuit, sur réservation auprès de Cassiopea) .
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 40
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English : Café des seniors
Coffee for Seniors with Cassiopea (free, by reservation with Cassiopea)
L’événement Café des seniors Ribérac a été mis à jour le 2026-08-19 par Val de Dronne
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