Informations pratiques

Ribérac

Café des seniors

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 14:30:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Café des séniors avec Cassiopea (gratuit, sur réservation auprès de Cassiopea)

Café des séniors avec Cassiopea (gratuit, sur réservation auprès de Cassiopea) .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 40

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English : Café des seniors

Coffee for Seniors with Cassiopea (free, by reservation with Cassiopea)

L’événement Café des seniors Ribérac a été mis à jour le 2026-08-19 par Val de Dronne