AGENDA · Ribérac
Contes et Mots Ribérac
jeudi 17 septembre 2026 · Ribérac
Informations pratiques
Ribérac
Contes et Mots
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Contes et Mots en partenariat avec France Alzheimer
Contes et Mots en partenariat avec France Alzheimer .
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
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English : Contes et Mots
Contes et Mots in partnership with France Alzheimer
L’événement Contes et Mots Ribérac a été mis à jour le 2026-08-19 par Val de Dronne
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