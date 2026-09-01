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AGENDA · Ribérac

Contes et Mots Ribérac

jeudi 17 septembre 2026 · Ribérac

Contes et Mots Ribérac

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
13 Place du Général de Gaulle
Ville
24600 Ribérac
Département
Dordogne
Tarif

Ribérac

Contes et Mots

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:30:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Contes et Mots en partenariat avec France Alzheimer
Contes et Mots en partenariat avec France Alzheimer   .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20 

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English : Contes et Mots

Contes et Mots in partnership with France Alzheimer

L’événement Contes et Mots Ribérac a été mis à jour le 2026-08-19 par Val de Dronne

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