Atelier pain décoré Maison de la Meunerie Rives-d’Autise

Atelier pain décoré

Maison de la Meunerie 16 rue du moulin Rives-d’Autise Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 09:30:00

fin : 2026-10-23 12:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-20 2026-08-21 2026-10-22 2026-10-23

Devenez un apprenti boulanger le temps d’un atelier! A partir de 6 ans.

Endossez le tablier d’un apprenti boulanger et mettez la main à la pâte !

Une passionnée vous apprend à façonner le pain et vous présente les différentes étapes de fabrication.

Chaque participant confectionne son pain et un décor qui sera déposé dessus. Les pains seront cuits dans le four à bois de la Maison de la Meunerie. Repartez avec votre pain encore chaud !

Pendant la pousse et la cuisson, visitez le moulin et l’habitation en autonomie grâce à une scénographie vivante.

Sur réservation .

Maison de la Meunerie 16 rue du moulin Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 47 43 contact@maisondelameunerie-vendee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Become a baker’s apprentice during a workshop! Ages 6 and up.

L’événement Atelier pain décoré Rives-d’Autise a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin