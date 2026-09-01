Informations pratiques

Saint-Dizier

Atelier Paléographie

Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Tout public

Les Archives municipales vous proposent de suivre des cours de Paléographie vous permettant de mieux déchiffrer les écritures et abréviations des textes anciens.

Public adultes. .

Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 21

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English :

L’événement Atelier Paléographie Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne