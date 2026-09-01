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AGENDA · Saint-Dizier

Atelier Paléographie Saint-Dizier

vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Dizier

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Adresse
Médiathèque de Saint-Dizier
Ville
52100 Saint-Dizier
Département
Haute-Marne
Tarif

Saint-Dizier

Atelier Paléographie

Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Tout public
Les Archives municipales vous proposent de suivre des cours de Paléographie vous permettant de mieux déchiffrer les écritures et abréviations des textes anciens.
Public adultes.   .

Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 21 

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English :

L’événement Atelier Paléographie Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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