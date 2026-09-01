Atelier Paléographie Saint-Dizier
vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Dizier
Informations pratiques
Saint-Dizier
Atelier Paléographie
Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Tout public
Les Archives municipales vous proposent de suivre des cours de Paléographie vous permettant de mieux déchiffrer les écritures et abréviations des textes anciens.
Public adultes. .
Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Paléographie Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
À voir aussi à Saint-Dizier (Haute-Marne)
- Constellation 2.0 Saint-Dizier 9 septembre 2026
- Semaine de la Préhistoire ! Saint-Dizier 9 septembre 2026
- Escapades Visite technique du Lac du Der EPTB Seine Grands Lacs Saint-Dizier 9 septembre 2026
- Semaine de la Préhistoire !, Musée de Saint-Dizier, Saint-Dizier 9 septembre 2026
- Visite technique du lac du Der, EPTB Seine Grands Lacs, Saint-Dizier 9 septembre 2026