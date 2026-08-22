Semaine de la Préhistoire ! Saint-Dizier
mercredi 9 septembre 2026 · Saint-Dizier
Informations pratiques
Saint-Dizier
Semaine de la Préhistoire !
Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-09
Tout public
Plongez au cœur de la Préhistoire ! À l’occasion de l’anniversaire de la découverte de la Grotte de Lascaux, le 12 septembre 1940, redécouvrez son histoire à travers une conférence et des ateliers. .
Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50
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English :
L’événement Semaine de la Préhistoire ! Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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