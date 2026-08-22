Informations pratiques

Saint-Dizier

Semaine de la Préhistoire !

Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-09

Tout public

Plongez au cœur de la Préhistoire ! À l’occasion de l’anniversaire de la découverte de la Grotte de Lascaux, le 12 septembre 1940, redécouvrez son histoire à travers une conférence et des ateliers. .

Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50

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English :

L’événement Semaine de la Préhistoire ! Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne