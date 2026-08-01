Du pochoir à la Fresque Live painting participatif Saint-Dizier
vendredi 28 août 2026 · Saint-Dizier
Informations pratiques
Saint-Dizier
Du pochoir à la Fresque Live painting participatif
MUSE Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Tout public
À l’occasion de la clôture estivale de l’exposition immersive Loading, MUSE Saint-Dizier invite Lord Tazex à réaliser une fresque en direct devant le public ! Le matin, participez à un atelier créatif pour réaliser vos propres pochoirs, inspirés de nos œuvres de MUSE Découverte. L’après-midi, vos motifs seront intégrés à la fresque collective sous la direction de l’artiste, pour donner vie à une œuvre unique et participative ! Places limitées Sur réservation. A partir de 8 ans. .
MUSE Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 9 72 10 50 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Du pochoir à la Fresque Live painting participatif Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
À voir aussi à Saint-Dizier (Haute-Marne)
- Du pochoir à la fresque, MUSE SAINT-DIZIER, Saint-Dizier 28 août 2026
- Escapades Visite technique du Lac du Der EPTB Seine Grands Lacs Saint-Dizier 4 septembre 2026
- Des mots…juste des mots Saint-Dizier 5 septembre 2026
- Constellation 2.0 Saint-Dizier 9 septembre 2026
- Semaine de la Préhistoire ! Saint-Dizier 9 septembre 2026