Informations pratiques

Saint-Dizier

Du pochoir à la Fresque Live painting participatif

MUSE Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Tout public

À l’occasion de la clôture estivale de l’exposition immersive Loading, MUSE Saint-Dizier invite Lord Tazex à réaliser une fresque en direct devant le public ! Le matin, participez à un atelier créatif pour réaliser vos propres pochoirs, inspirés de nos œuvres de MUSE Découverte. L’après-midi, vos motifs seront intégrés à la fresque collective sous la direction de l’artiste, pour donner vie à une œuvre unique et participative ! Places limitées Sur réservation. A partir de 8 ans. .

MUSE Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 9 72 10 50 53

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English :

L’événement Du pochoir à la Fresque Live painting participatif Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne