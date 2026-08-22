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AGENDA · Saint-Dizier

Constellation 2.0 Saint-Dizier

mercredi 9 septembre 2026 · Saint-Dizier

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Adresse
Médiathèque de Saint-Dizier
Ville
52100 Saint-Dizier
Département
Haute-Marne
Tarif

Saint-Dizier

Constellation 2.0

Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Tout public
Découvrez le stop motion, laissez libre cours à votre imagination et venez réaliser votre propre petit film.
A partir de 8 ans.   .

Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66 

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English :

L’événement Constellation 2.0 Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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