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Des mots…juste des mots Saint-Dizier

samedi 5 septembre 2026 · Saint-Dizier

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Adresse
Médiathèque de Saint-Dizier
Ville
52100 Saint-Dizier
Département
Haute-Marne
Tarif

Saint-Dizier

Des mots…juste des mots

Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Tout public
Pour le plaisir d’écrire tout simplement.
Envie d’écrire et de partager avec d’autres personnes ?
Vous n’avez besoin que de votre imagination et d’un peu d’audace.
A partir de 18 ans. Sur inscription.   .

Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66 

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English :

L’événement Des mots…juste des mots Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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