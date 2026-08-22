Des mots…juste des mots Saint-Dizier
samedi 5 septembre 2026 · Saint-Dizier
Informations pratiques
Saint-Dizier
Des mots…juste des mots
Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Tout public
Pour le plaisir d’écrire tout simplement.
Envie d’écrire et de partager avec d’autres personnes ?
Vous n’avez besoin que de votre imagination et d’un peu d’audace.
A partir de 18 ans. Sur inscription. .
Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66
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English :
L’événement Des mots…juste des mots Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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