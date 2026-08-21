Du pochoir à la fresque, MUSE SAINT-DIZIER, Saint-Dizier

Informations pratiques

Du pochoir à la fresque Vendredi 28 août, 10h00, 14h00 MUSE SAINT-DIZIER Haute-Marne

Sur inscription et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T16:00:00+02:00

DU POCHOIR À LA FRESQUE — LIVE PAINTING PARTICIPATIF

À l’occasion de la clôture estivale de l’exposition immersive Loading, le MUSE Saint-Dizier invite Lord Tazex à réaliser une fresque en direct devant le public ! ️

✨ Le matin, participez à un atelier créatif pour réaliser vos propres pochoirs.

L’après-midi, vos motifs seront intégrés à la fresque collective sous la direction de l’artiste, pour donner vie à une œuvre unique et participative !

À partir de 8 ans et gratuit pour tous !

Réservation obligatoire auprès de MUSE

09 72 10 50 53

muse@mairie-saintdizier.fr

Venez créer, expérimenter et laisser votre empreinte dans cette fresque collective !

MUSE SAINT-DIZIER 24 rue Diderot Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « muse@mairie-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0972105053 »}] [{« link »: « mailto:muse@mairie-saintdizier.fr »}]

Projet participatif de live painting