Du pochoir à la fresque, MUSE SAINT-DIZIER, Saint-Dizier
vendredi 28 août 2026 · MUSE SAINT-DIZIER · Saint-Dizier
Informations pratiques
Du pochoir à la fresque Vendredi 28 août, 10h00, 14h00 MUSE SAINT-DIZIER Haute-Marne
Sur inscription et gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T16:00:00+02:00
DU POCHOIR À LA FRESQUE — LIVE PAINTING PARTICIPATIF
À l’occasion de la clôture estivale de l’exposition immersive Loading, le MUSE Saint-Dizier invite Lord Tazex à réaliser une fresque en direct devant le public ! ️
✨ Le matin, participez à un atelier créatif pour réaliser vos propres pochoirs.
L’après-midi, vos motifs seront intégrés à la fresque collective sous la direction de l’artiste, pour donner vie à une œuvre unique et participative !
À partir de 8 ans et gratuit pour tous !
Réservation obligatoire auprès de MUSE
09 72 10 50 53
muse@mairie-saintdizier.fr
Venez créer, expérimenter et laisser votre empreinte dans cette fresque collective !
MUSE SAINT-DIZIER 24 rue Diderot Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « muse@mairie-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0972105053 »}] [{« link »: « mailto:muse@mairie-saintdizier.fr »}]
Projet participatif de live painting
À voir aussi à Saint-Dizier (Haute-Marne)
- Du pochoir à la Fresque Live painting participatif Saint-Dizier 28 août 2026
- Escapades Visite technique du Lac du Der EPTB Seine Grands Lacs Saint-Dizier 4 septembre 2026
- Des mots…juste des mots Saint-Dizier 5 septembre 2026
- Constellation 2.0 Saint-Dizier 9 septembre 2026
- Semaine de la Préhistoire ! Saint-Dizier 9 septembre 2026