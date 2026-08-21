Atelier « papel picado » : création de guirlandes, Médiathèque Condorcet, Bouguenais

Informations pratiques

Atelier « papel picado » : création de guirlandes Samedi 3 octobre, 15h30 Médiathèque Condorcet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Connaissez-vous le papel picado ?

Il s’agit d’une tradition de l’art populaire mexicain qui consiste à créer des motifs sur du papier pour en faire de belles guirlandes décoratives.

Médiathèque Condorcet 2 square Pablo Neruda 44340 Bouguenais Bouguenais 44340 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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