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Ludo’mobile : jeux de société et jeux en bois, Médiathèque Condorcet, Bouguenais

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Condorcet · Bouguenais

Ludo’mobile : jeux de société et jeux en bois, Médiathèque Condorcet, Bouguenais

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Condorcet
Adresse
2 square Pablo Neruda 44340 Bouguenais
Ville
44340 Bouguenais
Département
Loire-Atlantique

Ludo’mobile : jeux de société et jeux en bois Samedi 3 octobre, 15h30 Médiathèque Condorcet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

La Ludo’Mobile s’installe à la Médiathèque pour proposer de nombreux jeux de société et jeux en bois. En solo, en famille ou entre amis, tout le monde trouvera de quoi s’amuser et apprendre en jouant !

Médiathèque Condorcet 2 square Pablo Neruda 44340 Bouguenais Bouguenais 44340 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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