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Initiation au cirque, Médiathèque Condorcet, Bouguenais

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Condorcet · Bouguenais

Initiation au cirque, Médiathèque Condorcet, Bouguenais

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Condorcet
Adresse
2 square Pablo Neruda 44340 Bouguenais
Ville
44340 Bouguenais
Département
Loire-Atlantique

Initiation au cirque Samedi 3 octobre, 15h30 Médiathèque Condorcet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Vous voulez apprendre à jongler ? Marcher avec des échasses ? Tester votre équilibre ?
Accompagné par l’association des Lézards Animés, initiez-vous aux arts du cirque !

Médiathèque Condorcet 2 square Pablo Neruda 44340 Bouguenais Bouguenais 44340 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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© Lézards animés / Chapidock

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