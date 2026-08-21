AGENDA · Bouguenais
Initiation au cirque, Médiathèque Condorcet, Bouguenais
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Condorcet · Bouguenais
Informations pratiques
Initiation au cirque Samedi 3 octobre, 15h30 Médiathèque Condorcet Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00
Vous voulez apprendre à jongler ? Marcher avec des échasses ? Tester votre équilibre ?
Accompagné par l’association des Lézards Animés, initiez-vous aux arts du cirque !
Médiathèque Condorcet 2 square Pablo Neruda 44340 Bouguenais Bouguenais 44340 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Biblis en folie 2026
© Lézards animés / Chapidock
À voir aussi à Bouguenais (Loire-Atlantique)
- Vernissage « Bouguenais s’affiche ! : 200 ans de portraits bouguenaisiens à travers l’œil des photographes », Médiathèque Condorcet, Bouguenais 19 septembre 2026
- Reflets du patrimoine bouguenaisien, château du Breuil, Bouguenais 19 septembre 2026
- St Pierre de Bouguenais, une histoire de clochers, Eglise Saint-Pierre 44340 Bouguenais, Bouguenais 20 septembre 2026
- EVE88 Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais 24 septembre 2026
- Promotion 18 de l’OB-LAB Nantes : les candidatures sont ouvertes Apprentis d’Auteuil – Pôle Formation Insertion Bouguenais 29 septembre 2026