Initiation au cirque, Médiathèque Condorcet, Bouguenais

Informations pratiques

Initiation au cirque Samedi 3 octobre, 15h30 Médiathèque Condorcet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Vous voulez apprendre à jongler ? Marcher avec des échasses ? Tester votre équilibre ?

Accompagné par l’association des Lézards Animés, initiez-vous aux arts du cirque !

Médiathèque Condorcet 2 square Pablo Neruda 44340 Bouguenais Bouguenais 44340 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Biblis en folie 2026

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