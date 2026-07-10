Le Choeur des femmes Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais
jeudi 1 octobre 2026 · Piano'cktail - Théâtre municipal de Bouguenais · Bouguenais
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-01 20:00 –
Gratuit : non TARIF 2 de 10€ à 21€ à partir de 14 ans
Une plongée bouleversante au sein d’un service de « médecine de la femme ».Promise à une brillante carrière de chirurgienne, Jean Atwood est envoyée pour six mois dans une unité dédiée à la médecine des femmes. Avortements, contraceptions, violences, maternités fragiles : au contact des patientes et d’un chef de service hors norme, sa vision de la médecine vacille. Adapté du roman-manifeste de Martin Winckler, Le Chœur des femmes transforme des récits intimes en une parole collective, révélant avec délicatesse ce qui reste trop souvent tu.
Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Villages Centre Sud Est Bouguenais 44340
02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr
Afficher la carte du lieu Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Bouguenais (Loire-Atlantique)
- Reflets du patrimoine bouguenaisien, château du Breuil, Bouguenais 19 septembre 2026
- St Pierre de Bouguenais, une histoire de clochers, Eglise Saint-Pierre 44340 Bouguenais, Bouguenais 20 septembre 2026
- EVE88 Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais 24 septembre 2026
- Ça va Ça va Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais 17 octobre 2026
- Oh yeah ! Oh yeah ! Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais 21 octobre 2026