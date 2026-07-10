Ça va Ça va Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais
samedi 17 octobre 2026 · Piano'cktail - Théâtre municipal de Bouguenais · Bouguenais
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-17 20:00 –
Gratuit : non TARIF 4 de 18€ à 33€
Avec humour et sensibilité, Camille Chamoux porte un regard affûté sur les maux de notre époque et la fragilité de la condition humaine. Camille Chamoux croyait être immortelle… jusqu’à ce qu’un pépin de santé la rattrape. De la peur de mourir aux absurdités du couple et aux heurts générationnels, elle mêle confidences et regard sociologique avec une élégance mordante. Accompagnée au piano par Gabriel Mimouni, elle signe un spectacle rythmé et sensible, où l’on rit beaucoup de nos angoisses pour mieux apprivoiser la vie.
Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Villages Centre Sud Est Bouguenais 44340
02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr
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