UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bouguenais99vues

Ça va Ça va Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais

samedi 17 octobre 2026 · Piano'cktail - Théâtre municipal de Bouguenais · Bouguenais

Ça va Ça va Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Piano'cktail - Théâtre municipal de Bouguenais
Adresse
Rue Ginsheim Gustavsburg
Ville
44340 Bouguenais
Département
Loire-Atlantique
Tarif
TARIF 4 de 18€ à 33€

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-17 20:00 –
Gratuit : non TARIF 4 de 18€ à 33€  

Avec humour et sensibilité, Camille Chamoux porte un regard affûté sur les maux de notre époque et la fragilité de la condition humaine. Camille Chamoux croyait être immortelle… jusqu’à ce qu’un pépin de santé la rattrape. De la peur de mourir aux absurdités du couple et aux heurts générationnels, elle mêle confidences et regard sociologique avec une élégance mordante. Accompagnée au piano par Gabriel Mimouni, elle signe un spectacle rythmé et sensible, où l’on rit beaucoup de nos angoisses pour mieux apprivoiser la vie.

Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Villages Centre Sud Est Bouguenais 44340
02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr


Afficher la carte du lieu Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Bouguenais (Loire-Atlantique)