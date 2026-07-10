EVE88 Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais
jeudi 24 septembre 2026 · Piano'cktail - Théâtre municipal de Bouguenais · Bouguenais
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 20:00 –
Gratuit : non TARIF 2 de 10€ à 21€ à partir de 12 ans
Cinq danseuses réécrivent le mythe d’Ève pour faire de la désobéissance un geste de liberté.Et si croquer la pomme constituait un geste d’émancipation ? Avec EVE88, Emanuelle Soum explore ce que les mythes inscrivent en nous : gestes, désirs, héritages. Ici, la désobéissance n’est plus faute mais élan. Une pièce collective qui célèbre un féminin pluriel, intuitif et puissant, en résonance avec notre époque.
Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Villages Centre Sud Est Bouguenais 44340
02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr
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