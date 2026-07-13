Face aux murs Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-10 20:00 –

Gratuit : non TARIF 4 de 18€ à 33 € à partir de 7 ans

Six acrobates défient les lois de la gravité et partent à l’assaut d’une muraille vertigineuse pour vaincre leurs peurs et peu à peu, se réinventer. Autour d’une haute structure de métal et de plexiglas, cernée de trampolines, six silhouettes bravent l’apesanteur. Les corps traversent les nuages de fumée, s’envolent et s’unissent. Le spectacle nous plonge au cœur d’une révolte intérieure et illustre formidablement la capacité des hommes et des femmes à s’affranchir des limites imposées.

Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Villages Centre Sud Est Bouguenais 44340

02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr



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