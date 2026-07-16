Atelier « PaperCut » de Jérôme Durand, Archives départementales du Pas-de-Calais, Dainville

Informations pratiques

Atelier « PaperCut » de Jérôme Durand 19 et 20 septembre Archives départementales du Pas-de-Calais Pas-de-Calais

Gratuit , Adultes et enfants à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Artiste arrageois, Jérôme Durand conçoit des œuvres uniques en utilisant le papier à la fois comme sujet et support de ses créations. Une de ses œuvres est ainsi exposée dans le hall du nouveau bâtiment.

Atelier créatif au cours duquel les participants réaliseront, à sa manière, de petites œuvres en volume à partir de vieux papiers, puis partiront avec leur assemblage.

Adultes et enfants à partir de 6 ans

Archives départementales du Pas-de-Calais 5 rue du 19 mars 1962 62000 DAINVILLE Dainville 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 71 10 90 http://www.archivespasdecalais.fr

Artiste arrageois, Jérôme Durand conçoit des œuvres uniques en utilisant le papier à la fois comme sujet et support de ses créations. Une de ses œuvres est ainsi exposée dans le hall du nouveau au à…

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