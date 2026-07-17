Visite guidée du nouveau bâtiment des Archives du Pas-de-Calais, Archives départementales du Pas-de-Calais, Dainville

Informations pratiques

Visite guidée du nouveau bâtiment des Archives du Pas-de-Calais 19 et 20 septembre Archives départementales du Pas-de-Calais Pas-de-Calais

Nombre limité à 15 personnes par groupe (durée de la visite : 30 minutes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir le nouveau bâtiment dédié à la mémoire, à l’histoire et au patrimoine du département du Pas-de-Calais, et voir quelques-uns des trésors qui y sont conservés.

Ce bâtiment moderne a été conçu pour répondre aux enjeux contemporains de gestion et de conservation du patrimoine. Imaginé comme un lieu vivant de mémoire et de culture, il offre désormais une salle d’exposition, un auditorium et des salles pédagogiques, qui proposent au public des perspectives inédites sur l’histoire du département.

Votre guide vous révélera l’envers du décor des Archives départementales du Pas-de-Calais et vous pourrez déambuler au cœur du bâtiment de conservation habituellement fermé au public. L’exploration de plusieurs siècles d’histoire et plus de 38 km de documents vous permettra d’appréhender les missions de celles et ceux qui œuvrent à la conservation et à la transmission de ce patrimoine essentiel et accessible à tous.

Vous apprécierez ensuite l’exposition « Les archives: toute une histoire ! » qui retrace l’histoire des archives de la Révolution à aujourd’hui, et l’évolution de leurs rôles et missions.

Samedi 19 septembre 2026 : départ des groupes pour la visite guidée à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h

Dimanche 20 septembre 2026 : départ des groupes pour la visite guidée à 14h, 14h30, 15h, 15h30 et 16h

Archives départementales du Pas-de-Calais 5 rue du 19 mars 1962 62000 DAINVILLE Dainville 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 71 10 90 http://www.archivespasdecalais.fr

Venez découvrir le nouveau bâtiment dédié à la mémoire, à l’histoire et au patrimoine du département du Pas-de-Calais, et voir quelques-uns des trésors qui y sont conservés.

©archivespasdecalais.fr