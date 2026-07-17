Exposition « Les archives : toute une histoire ! », Archives départementales du Pas-de-Calais, Dainville

Informations pratiques

Exposition « Les archives : toute une histoire ! » 19 et 20 septembre Archives départementales du Pas-de-Calais Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette exposition retrace l’histoire mouvementée et parfois dramatique des archives de la Révolution jusqu’à la conception du nouveau bâtiment, ainsi que l’évolution de leurs rôles et missions.

Des manipulations ludiques adaptées aux adultes et au jeune public seront également proposées.

Archives départementales du Pas-de-Calais 5 rue du 19 mars 1962 62000 DAINVILLE Dainville 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 71 10 90 http://www.archivespasdecalais.fr

Cette exposition retrace l’histoire mouvementée et parfois dramatique des archives de la Révolution jusqu’à la conception du nouveau bâtiment, ainsi que l’évolution de leurs rôles et missions.

©archivespasdecalais.fr