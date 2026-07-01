Atelier Paravents Château Borély Marseille 8e Arrondissement
samedi 25 juillet 2026 · Château Borély · Marseille 8e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 8e Arrondissement
Atelier Paravents
Samedi 25 juillet 2026 de 10h à 11h30.
Samedi 22 août 2026 de 10h à 11h30. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-08-22 11:30:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-22
Atelier au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.
Pour tous ceux qui ne veulent pas choisir entre Art nouveau et Art déco !
Un atelier créatif invitant à composer le décor d’un paravent de poche sur ses deux faces, dans l’esprit de l’un sur un côté, dans l’esprit de l’autre au revers.
• Ado, adulte à partir de 16 ans
• Durée 1h30
• Sur réservation par courriel chateau-borely-musee@marseille.fr, dans la limite des places disponibles. .
Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Workshop at Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.
L’événement Atelier Paravents Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-29 par Ville de Marseille
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