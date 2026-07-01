Atelier Paravents Château Borély Marseille 8e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 8e Arrondissement

Atelier Paravents

Samedi 25 juillet 2026 de 10h à 11h30.

Samedi 22 août 2026 de 10h à 11h30. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-08-22 11:30:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-22

Atelier au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

Pour tous ceux qui ne veulent pas choisir entre Art nouveau et Art déco !



Un atelier créatif invitant à composer le décor d’un paravent de poche sur ses deux faces, dans l’esprit de l’un sur un côté, dans l’esprit de l’autre au revers.



• Ado, adulte à partir de 16 ans

• Durée 1h30

• Sur réservation par courriel chateau-borely-musee@marseille.fr, dans la limite des places disponibles. .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop at Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

L’événement Atelier Paravents Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-29 par Ville de Marseille