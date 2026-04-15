Atelier parent-enfant · Débat philo autour d’un conte, Portevent, Nantes
Atelier parent-enfant · Débat philo autour d’un conte, Portevent, Nantes mercredi 15 avril 2026.
Atelier parent-enfant · Débat philo autour d’un conte Mercredi 15 avril, 15h00 Portevent Loire-Atlantique
Gratuit – Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00
En duo parent-enfant, venez assister à la lecture d’un conte et participer à un temps d’échange autour du thème de l’amitié. L’atelier se terminera en musique avec quelques chants traditionnels des Ours du Scorff.
Âge conseillé : 5 à 9 ans.
Portevent 1 boulevard Henry Orrion Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://portevent.fr/evenements/atelier-parent-enfant-debat-philo-autour-dun-conte/ »}]
Un moment parent-enfant à Portevent durant les vacances scolaires
Ameline Vildaer
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