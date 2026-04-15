Forum Jobs d’été 2026 de la Ville de Nantes et de Nantes Métropole, Maison des Habitants et du Citoyen, Nantes

Forum Jobs d’été 2026 de la Ville de Nantes et de Nantes Métropole Vendredi 17 avril, 09h00 Maison des Habitants et du Citoyen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T09:00:00+02:00 – 2026-04-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T09:00:00+02:00 – 2026-04-17T12:00:00+02:00

Vous êtes étudiant/étudiante ou en recherche d’emploi ?

Vous êtes disponible 2 mois (juillet et août 2026) ?

Vous souhaitez avoir une rentrée d’argent cet été ?

Et pouvoir profiter d’une nouvelle expérience professionnelle au sein des services publics ?

Ce forum est fait pour vous !

Venez rencontrer et échanger avec les équipes de la Ville de Nantes, du CCAS et de Nantes Métropole, poser vos questions et candidater ensuite via la plateforme de la collectivité aux offres estivales, qu’elles soient municipales ou métropolitaines.

Près de 150 postes proposés de juin à août, dans de nombreux domaines :

– accueil,

– administratif,

– propreté,

– espaces verts,

– sport et loisirs,

– santé grand âge,

– etc.

Maison des Habitants et du Citoyen 1 Sq. des Lauriers – Michelle Palas, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.atdec.org/evenements/forum-jobs-dete-2026-de-la-ville-de-nantes-de-nantes-metropole-et-du-ccas/ »}]

Forum Jobs d’été 2026 de la Ville de Nantes et de Nantes Métropole, organisé en partenariat avec l’Atdec : plus de 150 emplois proposés pour l’été 2026 ! emploi saison

@atdec